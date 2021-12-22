В Мурманске оркестр сыграл главную тему "Игры престолов"

Полную версию концерта можно посмотреть в группе филармонии в "ВКонтакте". Фото: Скриншот видео

В областной филармонии состоялся концерт Мурманского филармонического оркестра под управлением дирижера из Франции Марка Дробинского.

В программе были концерт соль-мажор Антонио Вивальди (в редакции M. Ростроповича), концерт для виолончели с оркестром ля-минор Камиля Сен-Санса (переложение для виолончели и струнного оркестра) и сюита на темы из сериала «Игра престолов» Рамин Джавади.

Полную версию концерта можно посмотреть в группе филармонии в "ВКонтакте".

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