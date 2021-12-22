Зооволонтеры хотят рассказать об убийстве кота Кузи на пресс-конференции Владимира Путина

23 декабря в 12.00 состоится традиционная пресс-конференция Владимира Путина.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
23 декабря в 12.00 состоится традиционная пресс-конференция Владимира Путина.
Зоозащитники и неравнодушные северяне хотят обратиться к президенту по делу о жестоком убийстве Кузи. Напомним: сожители Анна-Виктория Громович и Артем Лаврентьев украли у матери Артема 14-летнего любимца и замучили его до смерти. Видео пыток они выложили в сеть.
На этой неделе состоялось первое судебное заседание по убийству Кузи. Обвиняемых проверят на вменяемость. Сейчас северяне готовят обращения к президенту.
- Все в наших руках, главное сейчас - массово задать этот вопрос, чтобы Путин озвучил его 23 декабря на пресс-конференции, - рассказали в группе "Кота Кузю не вернуть, но их накажем...".
Ранее историю Кузи рассказывали знаменитости.
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