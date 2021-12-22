В Мурманской области стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление окна

Заявки принимаются до 15 января. 250 человек получат подарки - фирменный набор для выращивания северной ели, термостакан и теплый плед. Фото: Евгения ГУСЕВА

Конкурс «Окно в праздник» в Мурманской области становится уже традиционным.

- Необходимо оригинально украсить окно или балкон в своей квартире или доме, а затем выложить фото в социальные сети «ВКонтакте» или «Инстаграм» с хэштегами #окновпраздник2022 и #насевережить. В "Инстаграме" также необходимо указать аккаунт @okno_prazdnik, - рассказали в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Заявки принимаются до 15 января. 250 человек получат подарки - фирменный набор для выращивания северной ели, термостакан и теплый плед.

Победителей выберут по итогам онлайн-голосования. Оно будет организовано на страничке партнера конкурса – в сообществе Регион 51 в социаьной сети «ВКонтакте».

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