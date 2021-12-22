"Мурманскстат" подсчитал стоимость "сельди под шубой"

На порции для четырех человек надо потратить 243 рубля, что на 40 рублей больше, чем в прошлом году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Мурманскстат" изучил, как подорожали традиционные новогодние салаты. Ранее мы писали про оливье. Сейчас расскажем про "сельдь под шубой".

На порции для четырех человек надо потратить 243 рубля, что на 40 рублей больше, чем в прошлом году.

- Удорожание салата произошло из-за увеличения цен на некоторые ингредиенты. Так, по сравнению с 2020 годом килограмм майонеза вырос в цене на 46 рублей, картофель – на 23, сельдь соленая и яйца куриные – почти на 20 рублей, - сообщили в "Мурманскстате".

Фото: Мурманскстат

Напомним: "Комсомольская правда"-Мурманск" также подсчитала индекс "сельди под шубой".

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