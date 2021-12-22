Оливье жителям Мурманской области обойдется на 59 рублей дороже, чем год назад

Мурманскстат посчитал, как изменилась стоимость оливье в 2021 году по сравнению с 2020-м. Фото: Иван ВИСЛОВ

"Мурманскстат" подсчитал, как изменилась стоимость оливье в 2021 году по сравнению с 2020-м.

- Для его приготовления на четырех человек придется затратить 573 рубля, что почти на 59 рублей больше, чем в прошлом году. Удорожание салата произошло из-за роста цен на некоторые ингредиенты. Так, по сравнению с 2020 годом вареная колбаса выросла в цене за килограмм на 64 рубля, майонез – на 46, картофель – на 23, яйца куриные – почти на 20 рублей, - уточнили в органе статистики.

Фото: Мурманскстат

Напомним: "КП"-Мурманск" также подсчитала индекс оливье.

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