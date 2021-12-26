Первый канал покажет финал зимней серии "Что? Где? Когда?" с участием Алексея Бакуменко

Фото: Телекомпания «Игра-ТВ», ОАО «Первый канал»

Сегодня, 26 декабря, в 22.40 Первый канал покажет финал зимней серии игр "Что? Где? Когда?". Против телезрителей сыграет команда Андрея Козлова.

Напомним: один из нее участников - мурманчанин Алексей Бакуменко. Для него этот сезон дебютный, но он уже зарекомендовал себя как талантливый знаток.

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