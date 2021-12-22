В Мурманской области переодетые в Дедов Морозов и Снегурочек волонтеры доставят подарки детям

Чтобы принять участие в акции в качестве Дедов Морозов и Снегурочек (необходим свой костюм), нужно оставить заявку по телефону: +79095625130. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волонтеры Мурманской области участвуют во всероссийской акции «Новый год в каждый дом». 25 декабря, перевоплотившись в Дедов Морозов и Снегурочек, они доставят подарки детям, которые вынуждены встретить праздник в стационарах больниц и домах-интернатах. Всего будет вручено около 1 000 сладких подарков.

- 25 декабря добровольцы в праздничных костюмах соберутся в резиденции Деда Мороза в центральном отделении "Почты России" в Мурманске, где получат подарки и пройдут инструктаж, а затем отправятся в разные уголки области, чтобы доставить подарки детям. В Мурманске волонтеры посетят детскую городскую клиническую больницу и Центр социальной помощи семье и детям, - сообщили в Едином волонтерском центре региона.

Чтобы принять участие в акции в качестве Деда Мороза и Снегурочки (необходим свой костюм), нужно оставить заявку по телефону +7 909-562-51-30.

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