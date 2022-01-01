В Мурманске проезд в общественном транспорте теперь стоит 35 рублей

Мера была вызвана тем, что из-за пандемии и удаленки северяне стали реже ездить на автобусах и троллейбусах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 января 2022 года, как и сообщалось ранее, проезд в общественном транспорте Мурманска подорожал на рубль и теперь за одну поездку надо заплатить 35 рублей.

Мера была вызвана тем, что из-за пандемии и удаленки северяне стали реже ездить на автобусах и троллейбусах.

На пригородных маршрутах запланировано подорожание проезда на 11%.

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