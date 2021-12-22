Число умерших от коронавируса в Мурманске на 22 декабря 2021 года составило 2711 человек

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 22 декабря 2021 года - 2711 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек.

Мурманская область остается на третьем месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу и Севастополю. В заполярном регионе приходится 359 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявлено 164 новых случаев заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 90 409 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Кандалакшский район и Североморск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улице Бондарной в Мурманске построят дом. Разрешение на возведение первого дома для расселения Больничного городка получено (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru