Главные улицы Мурманска украсят яркие и необычные люки

Создатели хотели показать, что иногда то, что нужно совершенствовать, находится буквально у нас под ногами. Фото: vk.com/kreativnyj_gorod
Скоро на главных улицах Мурманска появятся необычные и яркие люки, дизайн которых отразит одну из главных достопримечательностей города - базу атомного ледокольного флота. Об этом сообщили в паблике "Креативный город - территория развития".
Эскиз для люков разработала выпускница кафедры искусств и дизайна МАГУ Яна Федотова. Автор пообещала, что такие люки никого не оставят равнодушными, и в каждом проснется интерес посмотреть на них.
- Новые люки необходимы городу. Это большой вклад в культуру. Данным проектом мы хотели показать, что иногда то, что нужно совершенствовать, находится, буквально, у нас под ногами, - отметила куратор проекта, преподаватель института креативных индустрий и предпринимательства Феденева Елена Анатольевна.
Люки созданы благодаря грантовой поддержке минстроя Мурманской области и центра городского развития региона.
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