Житель Мурманской области вклеил в свой паспорт страницы из документа друга

Чужая прописка злоумышленнику была нужна, чтобы беспрепятственно проезжать на территорию ЗАТО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЗАТО Александровск мужчина украл паспорт приятеля, чтобы подделать свой.

В дежурную часть полиции обратился 43-летний северянин. Мужчина заявил, что после ухода приятеля обнаружил исчезновение паспорта. Оперативники установили личность гостя. Им оказался безработный и неоднократно судимый 36-летний мужчина.

– Подозреваемого задержали. Он не стал отпираться и признался, что в гостях намеревался завладеть чужим паспортом. Воспользовавшись моментом, взял документ из куртки. А выйдя из квартиры, вырвал необходимые листы с пометкой о прописке и вклеил их в свой паспорт, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Украденный паспорт мужчина выбросил. Чужая прописка злоумышленнику была нужна, чтобы беспрепятственно проезжать на территорию ЗАТО.

Возбуждены два уголовных дела - по части 2 статьи 325 УК РФ «Похищение документов» и по части 1 статьи 327 УК РФ «Подделка документов». Похищенные документы изъяли. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы

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