Концепцию реконструкции Пяти Углов в Мурманске доработают с учетом мнения северян

Вопросы у северян есть к созданию ботанического сада, так как нет понимания, как он будет выглядеть в межсезонье и не устроят ли там собачники место для выгула питомцев. Фото: Правительство Мурманской области.

Реконструкция центральной площади Мурманска - острый вопрос для обсуждения. Предложений, как преобразить Пять Углов, было много, но ни одно не было принято северянами положительно.

Напомним: летом завершился конкурс на лучшую концепцию благоустройства Пяти Углов и двух улиц рядом. Его выиграло петербургское бюро "Хвоя". На прошлой неделе его представители представили свой проект и обсудили его с инициативными мурманчанами. Хотя встречи начались еще весной и с тех пор предложений от северян поступило много.

- Среди пожеланий, высказанных участниками встречи: запрос на визуальную связь и четкую линейность концепции оформления - от памятника Николаю Чудотворцу до железнодорожного вокзала; стилевое единство исторического облика фасадов и природных территорий вокруг; изменение геометрии подсветки; упорядочение рекламы на окружающих площадь зданиях и ликвидация большого рекламного экрана, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Вопросы у северян есть и к созданию ботанического сада, так как нет понимания, как он будет выглядеть в межсезонье и не устроят ли там собачники место для выгула питомцев.

- По вопросу закрытия проезда к вокзалу по улице Воровского также будут дополнительно проведены математические расчеты, обсуждения с сетевыми компаниями. Кроме того, авторам предстоит провести детальный анализ парковочных машино-мест и предложить варианты строительства новых парковок, - уточнили в правительстве. - В протокол встречи включили пожелания: добавить рельеф для возможности панорамного обзора площади, продумать функциональное наполнение и варианты для проведения досуга детей и взрослых. Отмечена и необходимость продумать маршруты и распределить точки отдыха для маломобильных граждан.

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