Андрей Малахов поддержал создателя Снежной деревни после инцидента с туристами-дебоширами

Владимир Комягин поделился, что в этой непростой ситуации его поддержал известный телеведущий. Фото: Личный архив

Создатель Снежной деревни в Кировске Владимир Комягин поблагодарил всех неравнодушных северян за поддержку после инцидента с туристами.

Напомним: путешественники из Санкт-Петербурга проникли в туристический центр, где велось строительство, стали угрожать работникам и напали на хозяина "деревни". После этого обе стороны конфликта написали заявления в полицию.

Владимир Комягин поделился, что в этой непростой ситуации его поддержал известный телеведущий.

- 19 декабря был на открытии арт-катка в Апатитах и разговаривал с Андреем Малаховым. Мне было очень приятно узнать, что Андрей в курсе произошедшего события и поддерживает меня. Он сказал: "Побитый, но не побежденный!" - отметил создатель Снежной деревни на личной странице в соцсетях.

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