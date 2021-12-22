Мурманская область занимает третье место в России по уровню вакцинации

Вся система здравоохранения мобилизована к новогодним праздникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в заседания президиума координационного совета при правительстве РФ под руководством председателя правительства Михаила Мишустина.

Было озвучено, что Мурманская область занимает третье место по стране по темпам вакцинации.

- Коллективный иммунитет составляет 72%, - отметил глава региона. - Вся система здравоохранения мобилизована к новогодним праздникам, мы внимательно следим за ситуацией.

Напомним: Андрей Чибис рассказал, будет ли вакцинация от коронавируса на дому.

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