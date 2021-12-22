Памятный знак с именами погибших рыбаков с "Онеги" установят в Спасе на Водах

В годовщину трагедии в храме пройдут богослужения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С момента гибели ярусолова "Онега" в Баренцевом море прошел год. Все это время родственники добиваются, чтобы в Мурманске увековечили память погибших 17 рыбаков. Им предложили поставить памятник на городском кладбище, но с этим семьи не согласны. А в самом городе установить мемориал сложно.

Сейчас нашли временное решение. Памятный знак с именами погибшего экипажа "Онеги" 28 декабря установят в храме Спас на Водах, где он простоит до середины января 2022 года. В годовщину трагедии в храме пройдут богослужения.

- Мы на протяжении этого года стараемся во всем поддержать вас. Искренне вам соболезнуем. Правительством Мурманской области была оказана вся необходимая помощь, о которой вы просили. И в годовщину трагедии мы готовы также вам помочь решить важные для всех вопросы, – сказал на встрече с родными заместитель губернатора Владимир Евменьков.

Напомним: ранее семьи обратились к главному следователю РФ.

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