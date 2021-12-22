Житель Полярного без прав взял машину друга ради рыбалки

В его отношении возбудили уголовное дело по статье "Угон", в суде он свою вину признал. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя Полярного будут судить за то, что взял чужую машину и натворил бед. Мужчине доверил ключи от авто его друг, который уехал в отпуск.

- Пока отпускник отсутствовал в городе, хранитель ключей от машины задумал порыбачить, а для того, чтобы облегчить себе дорогу до рыбалки, решил воспользоваться автомобилем друга-соседа, не спросив у него на это разрешения. Загрузив в машину удочки и резиновую лодку, он сел в автомобиль на водительское сидение, завел двигатель и поехал. Однако при развороте совершил столкновение с другим автомобилем, стоящим неподалеку. После чего, поняв, что совершил дорожно-транспортное происшествие, припарковал машину соседа на место обычной его стоянки и вернулся к себе домой, затею с рыбалкой ему пришлось оставить, - сообщили в Полярном районном суде.

К слову, у мужчины не было прав, и водить машину он умел лишь немного. В его отношении возбудили уголовное дело по статье "Угон", в суде он свою вину признал. Северянина приговорили к году ограничения свободы, ему запрещено выезжать без согласия уголовно-исполнительной инспекции за пределы муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области, а также изменять свое место жительства или пребывания. Кроме того, он обязан ежемесячно являться в указанный орган на регистрацию. Другу он должен заплатить 32 тысячи рублей, а сколько тому, чью машину он повредил, суд еще установит.

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