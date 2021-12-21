В Хибинах объявлена лавинная опасность

Сотрудники регионального МЧС предупреждают о лавинах. Фото: Олег ФИЛОНОК

Сотрудники регионального МЧС предупреждают о лавинной опасности в Хибинах. Она объявлена с 15.00 21 декабря в лавинных очагах №43, № 226-227 и № 228-230 (Северная, Центральная и Южная Воронки ЮОК)

- Запрещается нахождение людей в опасной зоне у подножия горы Кукисвусчорр (вблизи горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр», на трассе № 4.2 горнолыжного комплекса и на 5-километрвом круге трассы МАУ «СОК Горняк»), - уточнили в ЕДДС Кировска.

При угрозе возникновения происшествия, связанного со сходом лавин, необходимо сразу обращаться в поисково-спасательное подразделение Кировска по телефону: 8 (815-31) 5-88-95 (круглосуточно).

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