В Мурманске задержали группу мошенников по автострахованию

Мужчины сами повреждали машины. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманске будут судить преступную группу, которая проворачивала схемы в сфере автострахования.

Первые тревожные звонки стали поступать еще в 2018 году, когда четыре крупные страховые компании стали сообщать в полицию о странных страховых случаях. После оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего мужчину.

- Основной фигурант уголовного дела решил извлечь материальную выгоду за счет получения выплат от страховых компаний, посредством инсценировки причинения ущерба автомобилям. Для этих целей он вовлек в преступную схему еще трех человек: мужчин 1980, 1989 и 1993 годов рождения. Организатор группы четко распределил между собой и участниками преступные роли, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Участники группы сами повреждали свои дорогие машины: BMW 520I, Audi 7, Mercedes-Benz в автомастеркой, царапая их шуруповертом, канцелярским ножом и наждачкой, а сотрудникам ГИБДД говорили, что это сделали неизвестные. выдавая их за повреждения, совершенные неустановленными лицами. Всего они успели четыре раза провернуть такие дела и получить выплаты на сумму свыше 5 миллионов рублей.

- Указанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой с причинением крупного и особо крупного ущерба). Обвиняемых может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, - уточнили в УМВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Кандалакшей произошло страшное лобовое ДТП с двумя Chevrolet и большегрузом. Водителя одной иномарки увезли в медучреждение (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru