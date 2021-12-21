Завершены поиски 10-летнего мальчика из Мурманска

С мальчиком все в порядке. Фото: vk.com/murmansk_dtp

20 декабря в Мурманске искали 10-летнего Никиту, который поехал на губернаторскую елку с учителем и потерялся. Мальчик вышел на остановке Генерала Журбы, и след его простыл.

К счастью, к вечеру ребенка удалось отыскать. Как уточнили "КП"-Мурманск" родители Никиты, мальчика нашли в областном драмтеатре. С ним все хорошо.

Напомним: завершены поиски 57-летнего жителя Мурманска с голубыми глазами. Эдуарда Алсуфьева искали с 4 декабря.

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