Фотография жителя Снежногорска заняла второе место на конкурсе National Geographic

Фотография сделана в сентября 2020 года. Фото: Александр Меркушев vk.com/merkushev_aleksandr

Фотограф из Снежногорска Александр Меркушев стал одним из победителей конкурса National Geographic "Дикая природа России". Северянин занял второе место в номинации "От заката до рассвета" со своей работой "На скалистых берегах".

- Фотография была сделана на полуострове Рыбачий в сентябре 2020 года. Специально выбрано было это место, которое запечатлено на снимке, так как в 2019 году уже снимали там рассвет и захотелось запечатлеть его с северным сиянием, - поделился Александр с "КП"-Мурманск".

Напомним: снятое в Териберке фото вошло в список 100 лучших снимков 2021 года по версии TIME. Фотография сделана автором из Германии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверять QR-коды в торговых центрах Мурманской области будут только на общем входе. Повторно предъявлять ковид-документы не потребуется (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru