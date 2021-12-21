В Мурманске пропал 10-летний ребенок в желтой шапке

Мальчика ищут родители. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске обеспокоенные родители бросили клич о помощи. Пропал 10-летний мальчик Никита с особенностями развития. Он ехал на губернаторскую елку с учителем, вышел на остановке на улице Генерала Журбы и потерялся.

- Ребенок плотного телосложения, рост 160 сантиметров. Был одет в синюю куртку, фиолетовый рюкзак и желтую шапку, - отметили в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Тех, кто видел Никиту, просят связаться с мамой юного мурманчанина по телефону: +7 (902) 133-62-62 (Кристина).

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