Устроившие дебош в Снежной деревне Кировска тоже написали заявление в полицию

Кто прав, а кто виноват, теперь выясняют правоохранители.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Туристы, которые на прошлых выходных устроили дебош в "Снежной деревне" Кировска, тоже подали заявление в полицию, как это ранее сделал создатель туристического центра и его работники.
Напомним: путешественники проникли на территорию "Снежной деревни", где велось строительство, а на требование уйти устроили драку и украли ключи от погрузчика. Кто прав, а кто виноват, теперь выясняют правоохранители.
- Сотрудники полиции приняли заявления как с одной, так и с другой стороны конфликта. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщила "КП"- Мурманск" заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.
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