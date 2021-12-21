Устроившие дебош в Снежной деревне Кировска тоже написали заявление в полицию

Кто прав, а кто виноват, теперь выясняют правоохранители. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Туристы, которые на прошлых выходных устроили дебош в "Снежной деревне" Кировска, тоже подали заявление в полицию, как это ранее сделал создатель туристического центра и его работники.

Напомним: путешественники проникли на территорию "Снежной деревни", где велось строительство, а на требование уйти устроили драку и украли ключи от погрузчика. Кто прав, а кто виноват, теперь выясняют правоохранители.

- Сотрудники полиции приняли заявления как с одной, так и с другой стороны конфликта. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщила "КП"- Мурманск" заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверять QR-коды в торговых центрах Мурманской области будут только на общем входе. Повторно предъявлять ковид-документы не потребуется (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru