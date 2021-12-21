В Мурманске открыта вакансия с зарплатой в 131 тысячу рублей

Составлен топ самых высокооплачиваемых вакансий декабря в Мурманской области. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Специалисты сайта hh.ru составили топ самых высокооплачиваемых вакансий в декабре 2021 года.

Самую выгодную зарплату в 131 тысячу рублей до вычета налогов предлагают руководителю дивизиона в медицинскую лабораторию. На втором месте - прораб (110 тысяч рублей), на третьем - архитектор-проектировщик (от 80 до 100 тысяч рублей).

В топ также вошли инженер ПТО (от 80 тысяч рублей) в Апатитах, специалист по охране труда (от 80 тысяч рублей) в Кировске, супервайзер по развитию (от 100 тысяч рублей) в Кандалакше.

Напомним: названы города Мурманской области, где проще всего найти работу.

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