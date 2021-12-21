В Кислой губе вспыхнула палатка с людьми

Палатка полностью сгорела. Фото: скрин видео vk.com/fishing51

В Мурманской области произошел пожар на берегу Кислой губы Баренцева моря. Там вспыхнула палатка, в которой находились люди.

- Хозяин не заметил трещину на редукторе, вспыхнуло резко, за секунды. Люди только успели выскочить с палатки, а все вещи сгорели. Пострадал хозяин палатки, у него обгорели руки и лицо, - сообщили в паблике "Fishing 51. Рыбалка и Охота на Кольском п-ове", приложив к посту видео с пожаром.

По словам очевидцев, мужчина находится в больнице с ожогами 1-2 степени, состояние его относительно нормальное. Отмечается, что северяне были трезвые.

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