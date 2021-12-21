На улице Бондарной в Мурманске построят дом

Новый дом появится на улице Бондарной в Мурманске. Фото: минстрой МО

Получено разрешение на строительство первого дома на улице Бондарной в Мурманске. Всего здесь планируют возвести два современных четырехэтажных дома для расселения жителей Больничного городка, который ждет реновация.

– В рамках государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» на улице Бондарной в Мурманске запланировано строительство двух жилых домов. На сегодняшний день получено положительное заключение госэкспертизы и разрешение на строительство первого дома, – отметил первый заместитель регионального министерства строительства Алексей Грачиков.

Согласно плану, в феврале рабочим предстоит вынести сети теплоснабжения, которые находятся на земельном участке. А после начнется само строительство. Сдать объект должны до конца 2022 года. Тем временем проектная документация по второму дому передана в госэкспертизу. Возвести второй до подрядчик планирует во втором квартале 2023 года.

Ранее дома не смогли пройти экспертизу.

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