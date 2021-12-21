В Североморске у скульптуры оленя вандалы оторвали рога

Памятник вновь придется восстанавливать. Фото: Михаил Сапожников/ vk.com/severomorsk.life

В ноябре улицу Гаджиева в Североморске украсила новая скульптура оленя. Памятник пришлось менять из-за проделок вандалов, которые постоянно портят фигуру. И вот опять. На этот раз животное осталось без рогов.

- Даже "антивандальный металлический каркас, неслучайно усиленный в районе рогов и головы", не спас оленя - вот железки торчат, а рогов нет. Наш народ упрям...- отметили в паблике "Североморск".

Чем нарушителям не угодил железобетонный зверь - остается загадкой.

Напомним: в Ковдоре ищут разрушивших снежные фигуры вандалов. Управление безопасности просматривает записи с камер видеонаблюдения.

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