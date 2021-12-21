Мурманская область вошла в топ-10 регионов по доступности бензина

Меньше всего бензина могут купить жители Республики Дагестан (552 литра) и Чеченской Республики (540 литров). Фото: Мария ЛЕНЦ

"РИА Новости" составили рейтинг российских регионов по доступности бензина. В лидерах оказались Москва и Крайний Север. Мурманская область разместилась на десятой позиции топа.

- Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в месяц в Заполярье - 1310 литров. Цена такого бензина по данным за октябрь составляет 48,7 рубля за литр. Стоимость бензина в регионе с начала года выросла на 6,2%, - говорится в исследовании.

Меньше всего бензина могут купить жители Республики Дагестан (552 литра) и Чеченской Республики (540 литров).

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