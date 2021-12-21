Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 декабря 2021 12:00

Мурманская область вошла в топ-10 регионов по доступности бензина

Северяне могут купить 1310 литров АИ-92 на месячную зарплату
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Меньше всего бензина могут купить жители Республики Дагестан (552 литра) и Чеченской Республики (540 литров).

Меньше всего бензина могут купить жители Республики Дагестан (552 литра) и Чеченской Республики (540 литров).

Фото: Мария ЛЕНЦ

"РИА Новости" составили рейтинг российских регионов по доступности бензина. В лидерах оказались Москва и Крайний Север. Мурманская область разместилась на десятой позиции топа.

- Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в месяц в Заполярье - 1310 литров. Цена такого бензина по данным за октябрь составляет 48,7 рубля за литр. Стоимость бензина в регионе с начала года выросла на 6,2%, - говорится в исследовании.

Меньше всего бензина могут купить жители Республики Дагестан (552 литра) и Чеченской Республики (540 литров).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверять QR-коды в торговых центрах Мурманской области будут только на общем входе. Повторно предъявлять ковид-документы не потребуется (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru