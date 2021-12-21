В Мурманской области двух экс-военных признали виновными в мошенничестве

Двух бывших военнослужащих признали виновными. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Двух экс-военных суд признал виновными по делу о мошенничестве с использованием служебного положения.

Согласно материалам дела, старший матрос и старший мичман запаса незаконно получили денежное довольствие. Один из мужчин, будучи оператором единой электронной базы Минобороны России, ввел в систему неправильные данные для ежемесячной надбавки своему подельнику.

– В результате старший мичман запаса получил необоснованные выплаты почти на 137 тысяч рублей. Полученными деньгами мужчины распорядились по своему усмотрению, – сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону.

Однако обман вскрылся. На мужчин завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения». В ходе предварительного следствия незаконно полученные денежные средства старший мичман запаса вернул государству.

Решением суда мужчины признаны виновными. Старший матрос приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет 3 месяца, отбывать которые он будет в исправительной колонии общего режима. А старший мичман запаса приговорен к штрафу в 180 тысяч рублей.

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