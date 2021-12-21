Число умерших от коронавируса в Мурманске на 21 декабря 2021 года составило 2703 человека

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 21 декабря 2021 года - 2703 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 7 человек.

Мурманская область остается на третьем месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу и Севастополю. В заполярном регионе приходится 357 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявлено 166 новых случаев заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 90 245 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Кандалакшский район и Североморск

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