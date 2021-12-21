Выстреливший из пистолета по машине с детьми житель Мурманска сделал это просто так

Молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 10.30 18 декабря на проспекте Ленина у гимназии № 2 в Мурманске произошло ЧП. В ехавшую Subaru выстрелил неизвестный. На заднем сиденье машины были дети. К счастью, они не пострадали.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. И стрелявшего нашли, в том числе благодаря записям с камер видеонаблюдения на близлежащих домах. Оказалось, что виноват в случившемся 17-летний мурманчанин, который недавно купил травматический пистолет у неизвестного.

- Прогуливаясь с другом по областному центру, он решил продемонстрировать тому, как действует пистолет. По словам злоумышленника, выстрел он произвел в произвольном направлении. Травматический пистолет полицейскими изъят, - сообщила и. о. начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Наталья Колбушкова.

Молодому человеку грозит до 7 лет лишения свободы.

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