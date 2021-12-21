Названы города Мурманской области, где проще всего найти работу

Средняя предлагаемая зарплата от 30 000 до 40 000 рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В каких городах работодатели размещают больше всего объявлений? Ответ на этот вопрос нашли специалисты hh.ru, которые проанализировали размещенные с начала декабря вакансии. Их более 4 тысяч.

- В топ городов региона, где работодатели активней всего размещают вакансии на данный момент входят: Мурманск (68% работы от общего объема в декабре), Апатиты (6%), Мончегорск (5%), Кировск (4%), Североморск и Кандалакша (по 3% вакансий в каждом городе), - сообщают специалисты. - По сравнению с прошлым годом в этих городах также наблюдается максимальный прирост вакансий и как следствие спрос на работников: в Мурманске спрос на сотрудников вырос на 197% год к году, в Апатитах +142%, в Мончегорске +155% вакансий, в Кировске +145%, в Североморске +218% и в Кандалакше +283%.

Средняя предлагаемая зарплата от 30 000 до 40 000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверять QR-коды в торговых центрах Мурманской области будут только на общем входе. Повторно предъявлять ковид-документы не потребуется (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru