Дома в Териберке стоят как трехкомнатные квартиры в Мурманске

Сейчас Териберка - модное место для отдыха, и спрос на недвижимость вырос. Фото: Антон ЗАБИРОВ

До выхода фильма Андрея Звягинцева "Левиафан" про Териберку мало кто знал за пределами Мурманской области. Село умирало, мало кто хотел покупать здесь квартиры и дома, поэтому они стоили недорого.

Но сейчас Териберка - модное место для отдыха, и спрос на недвижимость вырос. Ведь здесь покупают квадратные метры не сколько для себя, сколько для того, чтобы сдавать туристам. Поэтому сейчас дешево здесь ничего не купишь.

Изучаем цены на сайте "Мир квартир". Дом в 140 км.в на улице Колхозной стоит 4,3 миллиона рублей; в 180 кв.м на улице Мурманской - 6,5 миллиона рублей, в 200 кв.м на той же улице - 9,9 миллиона рублей.

Цены на квартиры тоже впечатляют - они сопоставимы с мурманскими. Трехкомнатная (63,1 кв.м) на улице Мурманской стоит 6,1 миллиона, однушка в 41,9 кв.м на улице Школьной - 4 миллиона рублей.

- Жилфонд в Териберке большей частью старый, квартиры здесь и дома требуют ремонта, поэтому надо понимать, что потратив около 3 миллионов рублей на однокомнатную квартиру, надо будет иметь запас денег на ремонт. С каждым годом в село приезжает все больше туристов, поэтому спрос на съем растет, и цены на недвижимость уменьшаться не будут, - рассказали "КП"-Мурманск" в одном из риэлторских агентств.

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