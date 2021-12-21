Родственники погибших рыбаков с "Онеги" обратились к Александру Бастрыкину

28 декабря 2020 года в Баренцевом море у берегов Новой Земли затонул ярусолов "Онега", погибли 17 членов экипажа из 19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28 декабря 2020 года в Баренцевом море у берегов Новой Земли затонул ярусолов "Онега", погибли 17 членов экипажа из 19. Родные моряков, тела которых так и не нашли, обратились с жалобой к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Год они просят увековечить память рыбаков, сделав в Мурманске мемориал если не в память об экипаже "Онеги", то хотя бы общий всем погибшим в море рыбакам с табличкой, где будут указаны имена их родных. Но пока положительного ответа пока нет.

Ранее потерпевшие по уголовному делу о затоплении рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море, 28 декабря 2020 года были выслушаны Председателем СК России на личном приеме. Уголовное дело по поручению Бастрыкина для дальнейшего расследования было передано следователям центрального аппарата СК России. Кроме того, по итогам приема Александр Бастрыкин поручил оказать семьям погибших помощь в решении насущных социальных вопросов, - сообщили в СКР.

Руководителю СУ Следственного комитета по Мурманской области Андрею Ефремову дано доложить о конкретных мерах, принимаемых региональным управлением для разрешения сложившейся ситуации.

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