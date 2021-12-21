Следователи занялись несчастным случаем на ГОКе "Олений Ручей"

Сейчас пострадавший находится в реанимации Апатитско-Кировской городской больницы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем 20 декабря на промплошадке ГОКа "Олений Ручей" произошел несчастный случай - электрослесарь подземного горного участка получил травму головы.

- Предварительно установлено, что травмирование 28-летнего мужчины произошло на территории подземной выработки ГОК «Олений ручей» АО «СЗФК», во время выполнения им работ в помещении коллектора временного водозборника № 1, - сообщила и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Наталия Тростина.

Сейчас пострадавший находится в реанимации Апатитско-Кировской городской больницы. Следователи проводят процессуальную проверку, изымают документацию, опрашивают сотрудников, в том числе руководителей.

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