"Кажется, показывал нам дорогу": на морской прогулке в Териберке северяне повстречали китов и дельфинов

На днях северянам во время морской прогулки крупно повезло. Фото: Скриншот видео

В Териберку многие туристы едут ради встречи с китами и дельфинами, хотя не так уж много людей знают, что там можно встретить этих обитателей северных вод.

На днях северянам во время морской прогулки крупно повезло.

- Гуляли целый день. Море тишайшее. Такое у нас бывает редко. И ни одной живности. Думала киты уже ушли. Немного расстроилась. Уже шли домой. И тут! К нам приплыл дельфин! Мы пошли за ним. Он прыгал впереди судна и кажется, что показывал дорогу, - рассказала гид Татьяна Рубанова в группе "Berry Tour | Кольский край | Териберка | Хибины".

Как она уточнила "КП"-Мурманск", увидеть также удалось семью горбатых китов, которая кормилась на косяке рыб. К столу также подошли дельфины и тюлени. Иногда морские обитатели были так близко, что их можно было схватить за хвост.

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