На подъезде к Североморску ограничили скорость

Новшество должно сделать участок менее аварийным. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителям, которые едут в Североморск, стоит запомнить, что на автоподъезде к флотской столице установлены новые дорожные знаки.

- На пятом километре автодороги Р-21 «Кола» — направление от Североморска понижено действующее ограничение максимальной скорости движения транспортных средств с 80 км/ч до 70 км/ч, что предусмотрено установленными на этом участке дорожными знаками, - сообщает министерство транспорта Мурманской области.

Новшество должно сделать участок менее аварийным.

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