На подъезде к Североморску ограничили скорость

Новшество должно сделать участок менее аварийным.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Водителям, которые едут в Североморск, стоит запомнить, что на автоподъезде к флотской столице установлены новые дорожные знаки.
- На пятом километре автодороги Р-21 «Кола» — направление от Североморска понижено действующее ограничение максимальной скорости движения транспортных средств с 80 км/ч до 70 км/ч, что предусмотрено установленными на этом участке дорожными знаками, - сообщает министерство транспорта Мурманской области.
Новшество должно сделать участок менее аварийным.
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