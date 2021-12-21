Пенсионерка из Мурманска отдала мошенникам 5,1 миллиона рублей

76-летней северянке позвонил неизвестный и представился менеджером Центрального банка России. Фото: Антон ЗАБИРОВ

5,1 миллиона рублей лишилась мурманская пенсионерка, пообщавшись с мошенниками.

76-летней северянке позвонил неизвестный и представился менеджером Центрального банка России. Он рассказал пенсионерке, что ее банковские счета пытаются взломать.

– Злоумышленник рассказал, что ей необходимо обезопасить свои денежные средства, а для этого обналичить деньги в отделениях нескольких банков и перевести средства на «безопасный» счет. Женщина так и поступила. Она сняла со счета 5,1 миллиона рублей. После этого она не смогла дозвониться до «менеджера» и поняла, что стала жертвой преступления, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере». Телефон лжесотрудника банка зарегистрирован на территории Москвы. Расследование продолжается.

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