В Мурманске выступил Niletto

Niletto выступил на мероприятии для талантливой молодежи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ледовом дворце Мурманска прошло итоговое мероприятие 2021 года для молодежи Мурманской области. На нем выступил популярный исполнительно Niletto.

Напомним: он должен был приехать еще летом и выступить 27 июня на Дне молодежи. Но тогда из-за ухудшения ситуации с коронавирусом мероприятие пришлось отменить.

Видео с концерта в Ледовом Niletto поделился в своем Instagram.

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