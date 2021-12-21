В Мурманске выступил Niletto

Niletto выступил на мероприятии для талантливой молодежи.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ледовом дворце Мурманска прошло итоговое мероприятие 2021 года для молодежи Мурманской области. На нем выступил популярный исполнительно Niletto.
Напомним: он должен был приехать еще летом и выступить 27 июня на Дне молодежи. Но тогда из-за ухудшения ситуации с коронавирусом мероприятие пришлось отменить.
Видео с концерта в Ледовом Niletto поделился в своем Instagram.
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