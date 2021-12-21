Госжилинспекция Мурманской области станет министерством

В Мурманской области появится новое министерство. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области появится новое министерство: Госжилинспекцию региона переформируют в министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области. Соответствующее постановление подписал глава региона.

- Новое министерство будет осуществлять функции по осуществлению жилищного надзора, контроля за деятельностью управляющих организаций; государственный контроль (надзор) за региональными операторами, за соблюдением требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его формы собственности; государственный контроль (надзор) за органами государственной власти Мурманской области, органами местного самоуправления, за соблюдением установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его формы собственности, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Также будет еще ряд функций.

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