В Мурманской области стройматериалы перестали дорожать

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации рассказало об инфляции за ноябрь. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации рассказало об инфляции за ноябрь. Показатель снизился на 7,1%.

- Годовой прирост цен на непродовольственные товары замедлился. Введение экспортных пошлин на отдельные виды древесины привело к увеличению предложения на внутреннем рынке. Это замедлило рост цен на пиломатериалы. Свою лепту также внесло уменьшение спроса на стройматериалы на фоне спада активности на региональном рынке недвижимости, - сообщили в региональном отделении Центробанка.

Также замедлился рост цен на помидоры и огурцы. Они сильно подорожали в прошлом году из-за увеличения издержек тепличных хозяйств и роста цен на импортируемую продукцию.

- Заметный вклад в прирост динамики цен в сегменте услуг принес повышенный спрос на зарубежные новогодние туры, а также возросшая востребованность авторемонтных услуг во время ноябрьских морозов и снегопадов. Годовой прирост цен в сегменте услуг в ноябре составил 5,3%, - уточнили в Центробанке.

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