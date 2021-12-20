Убивших кота Кузю жителей Северодвинска проверят на вменяемость

20 декабря состоялось первое судебное заседание по делу об убийстве кота Кузи в Северодвинске. Фото: vk.com/kyza_2021

20 декабря состоялось первое судебное заседание по делу об убийстве кота Кузи в Северодвинске. Напомним: сожители Анна-Виктория Громович и Артем Лаврентьев украли у матери Артема 14-летнего любимца и замучили его до смерти. Пытки записали на видео и выложили в сеть.

Обоих обвиняют в жестоком обращении с животными, а Лаврентьева еще и в краже.

- Во время суда над обвиняемыми в убийстве кота Кузи гособвинитель попросил провести экспертизу, чтобы уточнить состояние их психического здоровья. Экспертиза должна установить, были ли подсудимые вменяемы и понимали ли опасность своих действий. В ходе заседания выяснилось, что Громович не состоит на учете в психиатрическом диспансере, но проходила там лечение алкогольной интоксикации. Суд удовлетворил ходатайство обвинения. Для проведения этой экспертизы в рассмотрении дела сделан перерыв — следующее заседание пройдет 17 января, - сообщили в группе "Кота Кузю не вернуть, но их накажем...".

Лаврентьев не может выходить из дома и общаться с матерью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверять QR-коды в торговых центрах Мурманской области будут только на общем входе. Повторно предъявлять ковид-документы не потребуется (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru