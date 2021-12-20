После стрельбы по машине с детьми в Мурманске возбудили уголовное дело

Факт, что стекло было повреждено пулей, а не, например, камнем, надо доказать.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
18 декабря в Мурманске неизвестный стрелял в машину с детьми. Все произошло у гимназии №2 на проспекте Ленина, 59.
Напомним: как рассказал владелец машины, пуля попала в боковое стекло. На заднем сидении авто были дети.
- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ "Хулиганство", - сообщили "КП"-Мурманск" в УМВД по Мурманской области.
Факт, что стекло было повреждено пулей, а не, например, камнем, надо доказать.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Проверять QR-коды в торговых центрах Мурманской области будут только на общем входе. Повторно предъявлять ковид-документы не потребуется (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru