После стрельбы по машине с детьми в Мурманске возбудили уголовное дело

Факт, что стекло было повреждено пулей, а не, например, камнем, надо доказать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 декабря в Мурманске неизвестный стрелял в машину с детьми. Все произошло у гимназии №2 на проспекте Ленина, 59.

Напомним: как рассказал владелец машины, пуля попала в боковое стекло. На заднем сидении авто были дети.

- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ "Хулиганство", - сообщили "КП"-Мурманск" в УМВД по Мурманской области.

Факт, что стекло было повреждено пулей, а не, например, камнем, надо доказать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверять QR-коды в торговых центрах Мурманской области будут только на общем входе. Повторно предъявлять ковид-документы не потребуется (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru