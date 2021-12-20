В минздраве Мурманской области рассказали о работе поликлиник и прививочных пунктов в новогодние каникулы

Продолжат работу в праздничные дни и мобильные прививочные пункты в торговых центрах Мурманска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Даже в новогодние праздники медучреждения Мурманской области будут работать. В минздраве региона сообщили их график работы.

Поликлиники: - 1, 3, 5, 7 и 9 января - выходные. - 31 декабря, 2, 4, 6 и 8 января - с 09.00 до 15.00, прием вызовов на дом с 09.00 до 12.00.

Дежурство врачей-специалистов во взрослых поликлиниках: 4 и 6 января – врач-травматолог-ортопед с 09.00 до 15.00, поликлиника № 1 (ул. Карла Маркса, д. 52); 4 и 6 января - врач-оториноларинголог с 09.00 до 15.00, поликлиника № 1 (ул. Карла Маркса, д. 52); 4 и 6 января – врачи-хирурги (с приемом травматологических пациентов) с 09.00 до 15.00 в филиалах поликлиники № 2 по адресам: ул. Морская, д. 9 и пр. Кольский 149а.

Также будут работать прививочные кабинеты для вакцинации против новой коронавирусной инфекции во время работы амбулаторно-поликлинических учреждений.

Дежурство врачей-специалистов в детских поликлиниках: 4 января – врач-оториноларинголог с 10.00 до 12.00, поликлиника № 4 (ул. Бочкова, д. 1); 4 января – врач-травматолог-ортопед с 10.00 до 12.00, поликлиника № 4 (ул. Бочкова, д. 1); 6 января - врач-оториноларинголог и врач-детский хирург с 10.00 до 12.00 поликлиника № 1 (ул. Папанина, д. 1); 6 января - врач-травматолог-ортопед с 10.00 до 12.00, поликлиника № 5 (ул. Инженерная, д. 1а) 8 января – врач-оториноларинголог с 10.00 до 12.00, поликлиника № 5 (ул. Инженерная, д. 1а).

Стоматологии: 31 декабря с 09.00 до 14.00 стоматологическое отделение № 1 (пр. Ленина, 78); с 14.30 до 21.00 кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (пр. Героев-североморцев, 56); 1 января с 12.00 до 21.00 кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (пр. Героев-североморцев, 56); 2 января с 09.00 до 15.00 детское стоматологическое отделение (ул. С. Перовской, 8); с 09.00 до 21.00 кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (пр. Героев-североморцев, 56); 3 января с 09.00 до 15.00 стоматологическое отделение № 1 (пр. Ленина, 78); с 14.30 до 21.00 кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (пр. Героев-североморцев, 56); 4 января с 09.00 до 15.00 стоматологическое отделение № 4 (г. Североморск, ул. Головко, д. 7); с 09.00 до 15.00 стоматологическое отделение № 2 (пр. Героев-североморцев, 56); с 14.30 до 21.00 кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (пр. Героев-североморцев, 56); с 09.00 до 15.00 стоматологическое отделение Мурманской городской поликлиники № 2 (пр. Кольский, 149 А);

5 января с 09.00 до 15.00 детское стоматологическое отделение (ул. С. Перовской, 8); с 09.00 до 15.00 стоматологическое отделение № 3 (ул. Буркова, 17); с 14.30 до 21.00 кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (пр. Героев-североморцев, 56); 6 января с 09.00 до 15.00 стоматологическое отделение № 5 (ул. Буркова, 17); с 14.30 до 21.00 кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (пр. Героев-североморцев, 56); с 09.00 до 15.00 стоматологическое отделение Мурманской городской поликлиники № 2» (пр. Кольский, 149 А); 7 января с 09.00 до 21.00 кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (пр. Героев-североморцев, 56);

8 января с 09.00 до 15.00 стоматологическое отделение Мурманской городской поликлиники № 2 (пр. Кольский, 149 А); с 09.00 до 15.00 стоматологическое отделение № 4 (г. Североморск, ул. Головко, д. 7); с 09.00 до 15.00 стоматологическое отделение № 1 (пр. Ленина, 78); с 09.00 до 15.00 детское стоматологическое отделение (ул. С. Перовской, 8); с 14.30 до 21.00 кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (пр. Героев-североморцев, 56); 9 января с 09.00 до 21.00 кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (пр. Героев-североморцев, 56).

В ежедневном режиме с 31 декабря 2021 по 10 января 2022 будет обеспечена работа служб дистанционного мониторинга состояния пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и патронажных бригад неотложной медицинской помощи для осмотра на дому пациентов с установленным диагнозом COVID-19. В период праздничных дней будет усилена дежурная служба стационаров, а также скорая медицинская помощь будет усилена дополнительными бригадами.

Продолжат работу в праздничные дни мобильные прививочные пункты в торговых центрах Мурманска по следующему графику: 30 декабря пункты работают с 12 до 20 часов; 31 декабря, 1, 2 и 7 января - выходные праздничные дни; 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января с 12 до 18.00 часов; 10 января пункты снова вернуться к прежнему режиму и будут работать с 12 до 20 часов.

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