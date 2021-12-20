Не оплатившая штраф за езду в пьяном виде жительница Мурманской области отправится на обязательные работы

Северянка должна была заплатить административный штраф в 30 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Женщина, не оплатившая штраф за езду в пьяном виде, теперь отправится на обязательные работы.

Северянка должна была уплатить административный штраф в 30 тысяч рублей. Его ей выписали за управление автомобилем в нетрезвом виде. Однако она не спешила это делать. Приставы предупредили, что игнорирование выполнения исполнительных документов чревато последствиями. Это не изменило ситуацию.

– В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Мировой судья рассмотрел материалы и признал нарушительницу виновной. Она получила очередное наказание в виде обязательных работ. Теперь, кроме уплаты 30 тысяч рублей штрафа за езду в пьяном виде, ей еще придется отбыть 50 часов обязательных работ по благоустройству родного города, – сообщили в УФССП России по Мурманской области.

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