В Мурманской области двое браконьеров выловили деликатесов на 2,2 миллиона рублей

В Мурманской области задержали двух браконьеров с мешками конечностей камчатского краба. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району

В Мурманской области задержали двоих браконьеров с мешками конечностей камчатского краба.

Злоумышленников обнаружили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району. На выезде из Мурманска они остановили два автомобиля. В них были мешки с деликатесом.

- Вес изъятого превышает 300 килограммов. Ущерб оценили в сумму свыше 2,2 миллиона рублей, - сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Западному арктическому району.

Возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море».

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

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