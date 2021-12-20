В Апатитах мужчина избил и задушил супругу

По решению суда он находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Апатитах 62-летний мужчина избил и задушил супругу.

13 декабря 2021 года северянин находился в квартире одного из домов на улице Дзержинского в Апатитах. Он поссорился со своей 66-летней супругой. Выясняя отношения, мужчина стал избивать ее, нанося удары по различным частям тела, а после сдавил шею женщине и удерживал до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни.

– Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», – сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. По решению суда он находится под стражей.

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