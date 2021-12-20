В Мурманске ищут скрывшегося с места ДТП водителя

В Мурманске разыскивают водителя неустановленного автомобиля, который устроил ДТП 26 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске разыскивают водителя неустановленного автомобиля, который устроил ДТП 26 ноября.

- Около 22.30 в районе дома № 24 на улице Ленинградской автовладелец наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. В аварии 26-летний мужчина получил телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Сотрудники Госавтоинспекции убедительно просят водителя самому прийти для дачи объяснений в ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманску.

Свидетелей ДТП просят связаться по телефонам: (8152) 40-79-70, 40-79-74 или обратиться в ГИБДД по адресу: ул. Карла Либкнехта, 46/1, кабинет 204.

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