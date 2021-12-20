Андрей Малахов и Наталья Бестемьянова открыли арт-каток в Апатитах

Как рассказал Андрей Малахов, он был рад сделать для апатитчан праздник. Фото: vk.com/timofeevann

На минувших выходных в Мурманске Андрей Малахов открыл арт-каток. Приехал известный телеведущий со звездной командой - блогером Лилией Абрамовой, диджеем Екатериной Гусевой, участницей Comedy Баттл и Comedy Woman Женей Искандаровой.

Первый круг на катке сделала олимпийская чемпионка 1988 года, четырехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка СССР Наталья Бестемьянова.

- Это не только спорт, это большое искусство, - отметила именитая спортсменка.

Как рассказал Андрей Малахов, он был рад сделать для апатитчан праздник.

- Я действительно считаю, что каждый должен помогать добрыми делами городу, в котором вырос, - уверен телеведущий.

Напомним: благодаря Малахову в наукограде появился новый арт-объект - улыбающаяся глыба апатита.

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