За сутки в Мурманской области 169 человек заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 20 декабря 2021 года, за последние сутки 169 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 90 079 человек, количество летальных исходов - 2696 (+6 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+71, всего 42583), Кандалакшский район (+20, всего 7052), Североморск (+22, всего 7890).

Выздоровели 72 218 северян, на лечении остаются 15 165 пациентов.

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