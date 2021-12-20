За сутки в Мурманской области 169 человек заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 20 декабря 2021 года, за последние сутки 169 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.
Всего с начала пандемии заразились ковидом 90 079 человек, количество летальных исходов - 2696 (+6 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+71, всего 42583), Кандалакшский район (+20, всего 7052), Североморск (+22, всего 7890).
Выздоровели 72 218 северян, на лечении остаются 15 165 пациентов.
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