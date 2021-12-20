В Мурманске на улице Орликовой неизвестный изрезал женщине лицо ножницами

Жители Мурманска сообщили о нападении неизвестного на женщину.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Жители Мурманска сообщили о нападении неизвестного на женщину. Тот накинулся на северянку с ножницами и изрезал ей лицо. Инцидент произошел на улице Капитана Орликовой.
- Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению гражданина, совершившего нападение, - уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Напомним: туристы напали на создателя "Снежной деревни" в Кировске и устроили дебош. Путешественники проникли на частную территорию, угрожая работникам центра расправой.
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