В Мурманске на улице Орликовой неизвестный изрезал женщине лицо ножницами

Жители Мурманска сообщили о нападении неизвестного на женщину. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманска сообщили о нападении неизвестного на женщину. Тот накинулся на северянку с ножницами и изрезал ей лицо. Инцидент произошел на улице Капитана Орликовой.

- Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению гражданина, совершившего нападение, - уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Напомним: туристы напали на создателя "Снежной деревни" в Кировске и устроили дебош. Путешественники проникли на частную территорию, угрожая работникам центра расправой.

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